Ukrainsk mor har haft flere jobs og bor nu i Danmark permanent

I stedet er langt de fleste sendt ud i landets kommuner, for at blive integreret i samfundet. Og det ser ud til at virke.

I hvert fald ønsker over 60 % af de ukrainere, der er flygtet inden for de seneste to år, at blive i Danmark, når der ikke længere er krig i deres hjemland. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet.

Olga Tabakova er glad - men har naturligvis et savn.

- Danmark er virkelig et godt land for os, men jeg savner jeg mit hjemland. Jeg er glad for at have muligheden for at være her. Jeg føler, jeg kan give noget til Danmark, tjene mit barn selv og være selvstændig.

Tankerne om at vende tilbage har selvfølgelig også meldt sig.

- Lige nu er vi her, og jeg skaber mit liv her, fordi det er farligt at tage til Ukraine. Vi vil gerne blive i Danmark, for hvornår er krigen slut - og hvor skal vi være efter krigen?