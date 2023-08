Julia Tabakova er fast organist i Haderslev Domkirke, og har boet i Danmark i flere år.

Sammen med sin søster Olga Tabakova spillede de søndag musik af en ukrainsk komponist for kronprinsesse Mary og den ukrainske præsidentfrue Olene Zelenska.

- Jeg er så glad for at være her i dag, og det er så stort for mig, at min søster og jeg skal spille for kronprinsesse Mary, siger Julia Tabakova.