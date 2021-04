Ulovlige fiskenet fundet i å: Det er strengt forbudt

Fiskeristyrelsens afdeling i Kolding modtog onsdag aften en anmeldelse om mistanke om ulovlige garn i Gram Å tæt ved Gram Kirke.

Garnfiskeri i vandløb er nemlig forbudt hele året i åer og vandløb, så der er tale om en alvorlig anmeldelse, idet Gram Å er hjemsted for de truede laks og de totalt fredede snæbler.

- Det er groft. Både fordi det er ulovligt at fiske med garn, men også fordi det er udenfor sæson, siger fiskeriinspektør Claus Wille til TV SYD.

I dag begynder lovligt laksefiskeri med fiskestang

Først i dag fredag den 16. april åbner sæsonen for laksefiskeri i åer, hvis man vel at mærke har et fisketegn og er medlem af en fiskeforening, som har fået tildelt kvoter.

Så kan man helt lovligt fiske med fiskestang efter laks i Gram Å også, som er en del af Ribe Å-system. Den mulighed løber frem til slutningen af oktober. Men snæblen må man ikke fange. Den er total fredet.

- Hvis man bare kunne fiske løs hele året, så ville konsekvensen være, at man skader bestandene ved at fiske for mange fisk, men også forvolde fisk fysiske skader, når de bliver fanget i nettene, siger Claus Wille.