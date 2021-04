Unge søstre åbner isbutik

Kager og iverværksætteri

Sofie på 18 har været bidt af en gal kagerulle siden hun var 12. Så hun ville oprindeligt gerne sælge kager, men familierådet blev de enige om, at det nok var mere populært at satse på en isbutik.

I Haderslev er der ikke en rigtig isccafé, så her har de tre søstre fra Rødding valgt at åbne deres første forretning.

De har tidligere solgt donuts fra en lille vogn, så det er ikke deres første erhvervseventyr.

Nu har de smidt alle deres sparepenge i projektet, for at sælge hjemmelavet is.





Selvstændighed

Signe på 20 er lige blevet færdig med at gå på Vejen Business College, og tager et sabbatår bag disken, mens Sofie læser færdig det samme sted. En skole hvor der bliver skubbet godt på iværksætterdrømmene.

- Vi ved godt, at vi skal gå helt og fuldt ind i det her, fortæller Sofie Holm Hansen, mens hun holder øje med sukkermassen, der om lidt skal i guffen.