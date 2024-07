Ungt angrebstalent kan blive afgørende mod Lyngby igen

Vil følge kæresten

Men faktisk behøver hun end ikke at gå den korte distance. Og har netop valgt den digitale studielinje for at undgå at skulle hen på IBA.

- Min kæreste rejser rigtigt meget. Jeg vil gerne følges med ham og det passer mig derfor fint, at jeg kan tage uddannelse online uanset hvor jeg er - og studere når det passer mig, siger hun.

Den unge kvinde har en 2-årig uddannelse som markedsføringsøkonom. Nu tager hun halvandet år mere - online - for at få en bachelor i International handel og markedsføring.

Disciplin

Hun har prøvet at skulle studere online hjemmefra. Under Covid-19-perioden. Her opdagede rigtigt mange unge, at det var helt fint og for nogen helt befriende, at kunne gøre dette.

- Der er ingen tvivl om, at man skal have en god del disciplin for at kunne studere online. Men det har jeg nu prøvet og har vist overfor mig selv, at det kan jeg godt. Så det er jeg faktisk ikke så bekymret over, siger Camilla Newe Bertz.

Selvom hun blot skal snakke med sin underviser og sine med-studerende to gange om ugen - altså på computeren, spørger hun alligevel på turen rundt med Britt Johnsen om det sociale liv på IBA.

- Jeg er en udadvendt person og vil gerne møde andre fysisk også. Og nu hvor jeg bor så tæt på....Jeg har først og fremmest valgt uddannelsen online, fordi det er den bedste mulighed praktisk set og giver mig gode muligheder for at studere samtidig med at jeg kan følges med min kæreste, siger hun.