Usædvanligt vejr giver usædvanlig tidlig høst

Store lokale forskelle

For selvom regnen kom i slutningen af juni, så lå mængden af nedbør langt under gennemsnittet for, hvad man normalt ser i maj og juni.



Benny Bonde, Nørbygård i Hoptrup ved Haderslev, har heldigvis kunnet se sit korn gro godt, siden det blev sat i september, og med tidlig gødning var det forholdsvis modstandsdygtigt overfor tørken.

- Men vi har set meget store lokale forskelle. Måske ser vi en planteavler blot 10 kilometer herfra Benny Bondes jorde, hvor der har været meget mere - eller meget mindre - regn, som kan have ændret udbyttet betydeligt, siger Torben Iwers, markedschef i Danish Agro.