Vanvidsbilisme: Lars frygter for sin familie

I byen Åstrup Bro uden for Haderslev fangede en fotovogn i dag fartblinde bilister på Fjellstrupvej. En strækning, hvor skiltene skriver 60 kilometer i timen. Alligevel oplever Lars Thomsen ofte, at det ikke bliver overholdt.

- Når vi kører med 60 kilometer i timen, bliver vi overhalet med voldsom fart. Det gør én utryg, siger Lars Thomsen, der bor på vejen.

Det er jo direkte tåbeligt og hensynsløst. Lars Thomsen, lagermand, Åstrup Bro

Det er ikke mere end et år siden, at en ung bilist omkom i en ulykke på grund af fart på Fjellstrupvej, hvor Lars Thomsen bor.

- Jeg har selv tre børn og en hund. Og når de kommer kørende med væsentligt mere end 60 kilometer i timen, kan det hurtigt gå galt, hvis der samtidig er én, der bakker ud fra en vej eller et barn løber ud, siger Lars Thomsen.

Stor efterspørgsel på fotovogne

Han er langt fra den eneste, som bekymrer sig for farten. Syd- og Sønderjyllands Politi oplever stor efterspørgsel på deres syv fotovogne fra bekymrede borgere. Indtil videre har politiet fået 500 henvendelser fra borgere, der gerne vil have en fotovogn ud, mens tallet for hele sidste år lå på 700.

- Vi må jo erkende, at i disse coronatider har vi oplevet stigende hastigheder, og det kan jo skyldes, at der har været mindre trafik på vejene i en periode. Nu er vi ved at have et normaliseret trafikbillede, men vi ser dog stadig de her hastigheder, Knud Reinholt, leder af færdselspolitiet i Syd- og Sønderjylland.

Vandvidsbilist sparede 40 sekunder

I går blev en bilist i den lille landsby Allerup ved Tjæreborg taget med 142 kilometer i timen på en strækning, hvor hastighedsbegrænsningen ligger på 50 kilometer i timen. Her fangede en fotovogn vanvidsbilisten på sit kamera. ATK-vognen var "bestilt" af borgerne i landsbyen. Eksempel med så høj en fart forager både politi og Lars Thomsen.

- Det er jo direkte tåbeligt og hensynsløst, fordi så meget hurtigere kom han jo ikke frem, og han risikerer at sætte andre folks liv på spil, siger Lars Thomsen.

Havde billisten derimod kørt strækningen gennem Allerup med de 50 kilometer i timen, som hastighedsbegrændningen foreskriver, havde han skullet lægge 40 sekunder til sin tur.