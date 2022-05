VB og Sønderjyske kan få europæisk bonus efter russisk udelukkelse

Det har en positiv afsmitning på dansk klubfodbold, at russiske klubber i den kommende sæson ikke må være med i europæiske turneringer.



Selvom både Sønderjyske og Vejle Boldklub er nedrykningstruede i Superligaen og næste sæson risikerer at skulle spille i den næstbedste række, Nordicbet Ligaen, er det ikke umuligt, at en af klubberne alligevel spiller med i en europæisk turnering.

Begge klubber er sammen med OB og FC Midtjylland stadig med i pokalturneringen, og vinderen af finalen, som finder sted Kristi himmelfartsdag, sikrer sig automatisk deltagelse i en europæisk turnering i den kommende sæson.

Efter sin beslutning om at udelukke Rusland har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) nemlig revideret i den adgangsliste, der bestemmer, hvor mange europæiske billetter de forskellige lande får, og hvornår klubberne indtræder i kvalifikationen.



Garanteret på i Conference League

Ruslands udelukkelse betyder, at den danske pokalvinder som minimum er garanteret en plads i Conference Leagues gruppespil.

Pokalvinderen vil nemlig træde ind i Europa League-kvalifikationens playoffrunde, og hvis man taber der, ryger man i Conference Leagues gruppespil.

Samtidig betyder det, at pokalvinderens vej til Europa League er forkortet.

Tidligere skulle pokalvinderen træde ind i kvalifikationen en runde tidligere og skulle dermed slå et hold over to kampe for at være sikker på Conference League eller på at holde liv i håbet om Europa League.

Afgøres i denne uge

Første semifinale af to er allerede spillet, og det er inden returopgøret stadig helt åbent, hvilke klubber der kvalificerer sig til pokalfinalen. I første semifinale vandt FC Midtjylland 1-0 i Vejle, mens OB slog Sønderjyske i Haderslev med 2-1. I morgen onsdag tager FC Midtjylland imod Vejle i returopgøret i Herning, mens OB torsdag i denne uge tager imod sønderjyderne.

Årets pokalfinale spilles som sædvanligt Kristi himmelfartsdag torsdag den 26. maj. I år sker det på Brøndby Stadion.

Sønderjyske har de seneste to sæsoner spillet sig i pokalfinalen. Sønderjyderne vandt i 2020, mens det blev til et nederlag i sidste sæsons finale mod Randers