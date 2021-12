Vejle trak den værst tænkelige i semifinalen

Søndag aften var der lodtrækning til semifinalerne i mændenes pokal-semifinaler i fodbold. Sønderjyske skal møde OB i semifinalen i den danske pokalturnering. I den anden semifinale skal Vejle Boldklub møde FC Midtjylland.



Dermed skal bundproppen Vejle møde nummer et i Superligaen, FCM, i en kamp, hvor midtjyderne må påtage sig favoritrollen på papiret.

Sønderjyske spiller den første af to semifinaler ude mod OB i Odense i slutningen af april med returopgør i Haderslev ugen efter.

Semifinalerne afvikles som dobbeltopgør i april og maj, mens finalen skal spilles på Brøndby Stadion 26. maj.



Sønderjyske på vej mod tredje finale i træk

Søndag gik FCM videre med en samlet sejr over Brøndby på 3-2. Brøndby vandt søndag aften 2-1 ude over midtjyderne, men det var ikke nok for den danske mesterklub.



OB tabte søndag 1-2 på hjemmebane til Randers FC, men fynboerne gik alligevel videre til semifinalen med en samlet 3-2. Det skyldtes en OB-sejr på 2-0 i det første opgør, der blev spillet i Randers.

Fredag og lørdag gik Vejle Boldklub og Sønderjyske videre til semifinalen efter opgør mod Kolding IF og Hvidovre. Vejle tabte godt nok i Kolding, men gik videre lørdag med en samlet målscore på 6-3 over to kampe.

Sønderjyske, som de seneste to år har været i pokalfinalen, slog Hvidovre over to kampe. Hjemme blev det til en 1-0 sejr, mens det fredag aften endte 6-6 efter straffesparkskonkurrence.