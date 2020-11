Venstre i Haderslev skal ud i ny valgrunde

Ingen afklaring om hvem der skal være Venstres kommende spidskandidat i Haderslev ved valget i 2021.

Det står klart efter dagens afstemning, der blev holdt på coronasikker vis med drive-in afstemning tre steder i kommunen.



Der skal en ny afstemning til mellem to af kandidaterne, Holger Mikkelsen og Mads Skau, da ingen af de to fik over 50 procent af de afgivne stemmer, og partiets vedtægter foreskriver, at det skal der være.