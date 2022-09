Sidste års VM-vinder på maratondistancen, østrigske Mona Mitterwallner, er klar til at konkurrere. Hun skal køre mod en stærk Pauline Ferrand-Prévot fra Frankrig, som tog VM-titlerne i to andre mtb-discipliner - den seneste for blot to uger siden.

VM i Haderslev er et såkaldt hurtigt maraton. Mændene kører 120 km og kvinderne 87,5 km med ca. 500 stigningsmeter.