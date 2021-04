Vidne til biljagt: - Bilisten kørte med en afsindig hastighed

Klokken lidt over 9 tirsdag var Sessejla Christensen på vej til sit hjem i Genner, da hun så to politibiler komme kørende mod hende i modsatte vejbane.



- Jeg kom kørende fra Hoptrup på Haderslevvej, hvor jeg først møder to politibiler på vej mod Hoptrup. De kommer med udrykning og i mega høj hastighed, fortæller hun.

Biler kørte sammen

Men det var kun starten. Kort tid efter bliver hun overhalet af en bilist, der ‘kørte med en afsindig hastighed’. I hælene på bilisten var de to patruljevogne, hun tidligere havde set køre i modsatte retning, samt yderligere tre patruljevogne.

- Lige efter, at han overhaler mig, mister han kontrollen over bilen og drejer rundt på vejen, hvorefter alle politibilerne kører ind i ham for at blokere ham. Politibilerne kører også ind i hinanden for at blokere ham helt, siger Sesselja Christensen fra Genner.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på Twitter, at biljagten startede klokken 09.05 på Christian X’s Vej i Haderslev. Bilisten fortsatte herefter ned om havnen og kørte sydpå gennem Hoptrup og til Genner. Politiet efterlyser vidner til biljagten.

Politiet oplyser desuden, at føreren af bilen er anholdt, og at der ikke er sket personskader i forbindelse med jagten.