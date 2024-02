Virksomhed laver staldprodukter, der forbedre køers velfærd

Det er ikke ligegyldigt, hvad båsene i en stald er lavet af, når koens velfærd er for øje. Derfor er jern skiftet ud med plastik i Cow-Welfares produkter.

- Den store forskel er, at koen ikke er bange. Når hun går ind, så ved hun, at hun bliver ikke truffet af en hård jernbøjle. Hun bliver mødt af en bøjle, der giver sig, og det giver koen en vis tryghed, og det gør, at hun lægger sig ned hurtigere og får slappet af, forklarer direktøren.

En afslappet ko giver pote i en landmands økonomi.

- Udover at øge koens velfærd, så bidrager det til økonomien, fordi en ko, der hviler meget i løbet af dagen, yder mere mælk. Alle landmænd vil gerne have, at deres dyr har det godt, men det skal også give penge på bundlinjen, siger Jens Christian Koch Hertel.