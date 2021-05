Vred hundelufter varetægtsfængslet efter kvælertag på 69-årig kvinde

Opdateret med information om, at manden er varetægtsfængslet i fire uger.

En 26-årig hundelufter i en lille by nær Vojens var tirsdag så utilfreds med at blive irettesat af en 69-årig kvinde, at han tog kvælertag på hende, så hun besvimede.



Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.