10-årige Kristina går på en lille skole: - Det er rigtigt rart, at man kender alle

På Daugård Skole mødes elever og ansatte til samling og sang en gang om ugen.



Skolen har 110 elever fordelt i 0.-6. klasse, og som lille skole er det bare nemmere at samle hele flokken.



- Vi kunne ikke gøre det i de her lokaler, hvis der var 500 elever, så det, at det er en lille skole, gør, at vi har mulighed for at gøre det på en anden måde. Vi lægger stor vægt på, at børnene kender hinanden og er trygge ved hinanden, fortæller skoleleder Leif Kruse.