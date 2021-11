14-årige Astrid gør en forskel: Sætter røgalarmer op for ældre

Røgalarmer kan redde liv

RøgalarmPatruljen var taget til Juelsminde med et klart mål: At gøre folk opmærksomme på, at det er vigtigt at hænge røgalarmer op – men mindst lige så vigtigt løbende at tjekke, at de virker.

- Som brandvæsen synes vi, at det er rigtig vigtigt, at vi er ude at forebygge brande, og det gør vi på flere måder – blandt andet med RøgalarmsPatruljen. Det, at man møder folk i deres hjem, er jo ret privat, men det gør også, at vi har mulighed for at komme tæt på borgeren og fortælle om brandsikkerhed og røgalarmer, siger Aqqaluk Petersen, der er beredskabsinspektør hos Sydøstjyllands Brandvæsen.