18-årig racer-talent fra Hedensted vinder sit første Formel 2-løb

Racer-talentet er i gang med sin første sæson i Formel 2, og han var inden søndagens løb på Red Bull Ring i Østrig placeret på en samlet tredjeplads efter at være blevet placeret som henholdsvis nummer fire, fem og seks i sæsonens tre første afdelinger.

Christian Lundgaard er tilknyttet Renaults talentakademi og drømmer om en fremtid i Formel 1.

Læs også 17-årige Christian vil være verdens bedste racerkører

I løbet i Østrig søndag viste han sin gode form og styrke, da han hurtigt kørte sig op på førstepladsen efter en start fra tredje position og blev i front til løbets afslutning.

- Alt fungerede bare. Bilen var ekstremt god, og særligt var vi stærke under nedbremsningerne, og jeg er superglad for at få den første sejr og for at have fået point i de fire første løb, siger Christian Lundgaard i en pressemeddelelse.

Han får mange muligheder for flere topplaceringer i den kommende tid.

I løbet af de næste to måneder venter i alt 14 Formel 2-afdelinger. De første to køres næste weekend på Hungaroring i Ungarn.

Christian Lundgaard har fået en flot start som Formel 2-kører. Foto: Camilla Rytz

Undervejs fylder Hedensted-køreren også 19 år - nemlig torsdag den 23. juli.