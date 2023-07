21-årig skriver motorsportshistorie

Den 21-årige racerkører kørte først over stregen i et løb i Toronto og kronede dermed en rigtig god weekend i det canadiske.



Han var således også hurtigst af alle i kvalifikationen til løbet og sluttede også med hurtigste omgangstid.

- Jeg sagde før løbet, at vi havde en bil, der var hurtig nok til at vinde, og vi gjorde det, siger Lundgaard i sit vinderinterview efter løbet.

- Det her hold fortjener det, hvor hvis vi ser på, hvor vi stod tidligere i sæsonen og sidste år på det her tidspunkt, så var vi ikke i nærheden af det her. Jeg er bare ekstremt glad på alles vegne lige nu.