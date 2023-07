3D-printede benskinner skulle hjælpe fodboldspiller, nu har han en virksomhed

Victor Kubel har spillet fodbold i størstedelen af sit liv og har altid haft svært ved at finde den helt rigtige benskinne. Derfor greb han pen og papir og fik designet sin egen.

- Jeg tror, jeg har haft 25 benskinner, mens jeg har spillet fodbold, og jeg har aldrig været tilfreds. Det er jeg nu, siger han.

USA blev vendepunktet

Sidste sommer rejste Victor Kubel tre måneder på et skoleophold i USA. Her fandt han ud af, at han skulle hjem til Danmark igen, men han vidste ikke, hvad han så skulle bruge dagene på.

- Lige pludselig dukkede idéen op om at lave mine egne benskinner. Så da jeg kom hjem, begyndte jeg at lave prototyper, og pludselig følte jeg, at jeg havde et produkt, jeg kunne stå inde for, fortæller han.