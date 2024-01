42-årig mand skal betale 330.000 kroner i bøde

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Lastbiler fra vognmandsfirmaet blev standset adskillige gange ved Hedensted, Børkop og Nyborg. Hver gang blev politiet henvist til at tale med den 42-årige mand. Trods politiets mange henvendelser og tilbageholdelse af de standsede lastbiler fortsatte kørslerne.



Bøden skyldes, at det vognmandsselskab, den 43-årige sjællænder var driftsleder for, udførte 'godskørsel for fremmed regning' uden at have tilladelse til det.

Det betyder, at godset, som skete mod betaling, ikke tilhørte eller var knyttet til den registrerede bruger af lastbilen. Det kræver nemlig tilladelse at udføre godskørsel for 'fremmed regning' med en dansk registreret lastbil eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 3.500 kilo.