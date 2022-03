45-årig mand fundet død efter brand i eget hjem

Sydøstjyllands Politi blev lørdag klokken 12.03 sendt ud til et rækkehus på Rousthøjs Alle i Juelsminde, hvor en 45-årig mand blev fundet død i sit eget hjem.

Ifølge vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Rune Nielsen, var der kun brand i husets soveværelse, hvor manden også blev fundet død efter branden.

- Så længe vi ikke kan sige den præcise dødsårsag, behandler vi det som et mistænkeligt dødsfald, fortæller vagtchefen.

Han understreger dog, at politiet ikke forventer, at der er tale om en drabssag, men at de derimod formoder, at manden er død af røgforgiftning. De vil dog ikke slå noget fast før alt er sikkert.

Døds- og brandårsag undersøges lørdag aften klokken 18.30 af retsmedicinere, kriminalteknikere, og hundepatruljer på stedet.

Manden var alene i huset, da politiet kom frem lørdag middag, og mandens pårørende er underrettet om dødsfaldet.