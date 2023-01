50.000 høns aflivet efter fund af dødelig influenza

- Det er mange fugle, men det er desværre nødvendigt både for at begrænse fuglenes lidelser og for at forebygge smittespredning, siger sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Lotte Brink, i pressemeddelelsen.

Mistanken om fugleinfluenza opstod, da flere høns blev fundet døde nytårsaftensdag. Sent nytårsdag bekræftede prøvesvar fra Statens Serum Institut, at der var tale om fugleinfluenza.