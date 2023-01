Afslag fra Fødevarestyrelsen: Jens står stadig i hønselort til halsen

Jens Skovgaard-Jensen har derfor skulle søge dispensation for at kunne sende sine æg til pakkeriet og efterladenskaberne fra hønsene til biogasanlægget i Horsens.

Tirsdag modtog han svar fra Fødevarestyrelsen, som har givet ham afslag om at hønselortet kan blive afhentet. Det er på trods af et besøg fra styrelsen onsdag sidste uge, hvor hans besætning ellers blev godkendt efter gennemsyn for fugleinfluenza på gården.

- Alt sammen er mig fuldstændigt uforstående, når de har godkendt min besætning. Det er grotesk, når man kan køre fødevarer ud af zonen, siger Jens Skovgaard-Jensen.

Begrundelsen for afslaget er kommet på baggrund af EU Kommissionens forordning. I afslaget, som Jens Skovgaard-Jensen har sendt til TV SYD, fremgår det, at gødning ikke må flyttes inden for, fra eller til restriktionszoner, medmindre det flyttes til et deponeringsanlæg.

Her bliver et biogasanlæg ikke betragtet som et deponeringsanlæg. I afslaget står der, at der slet ikke er et deponeringsanlæg i Danmark.