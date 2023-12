Ankestyrelsen giver mor ret til at passe sin autistiske søn

Håber på et bedre samarbejde

Ankestyrelsens afgørelse betyder, at Hedensted Kommune skal indhente bedre bevis og belæg for deres beslutning, inden de kan ændre i Janie Rybergs kompensationsordning.

Det betyder dog ikke, at Janie Ryberg er sikret fremover. For kommunen kan vælge at genoptage sagsbehandlingen.

- Det er lidt en blandet følelse, for vi har vundet slaget, men ikke hele krigen endnu, siger hun.

Afgørelsen er dog ikke uden betydning.

For udover, at den giver Janie Ryberg lønkompensationen tilbage, så håber hun også på, at kommunen fremover vil kommunikere mere med hende.

- Jeg håber, de tager ankestyrelsens ord til efterretning og vælger at samarbejde mere, end det jeg har oplevet tidligere, siger Janie Ryberg.

Det er ikke første gang, at ankestyrelsen sender sager tilbage til Hedensted Kommune. En Facebookgruppe for borgere, der mener, de har fået dårlig sagsbehandlingen i Hedensted Kommune, har fået over 350 medlemmer.