Årets iværksætter kunne ansætte to smede i morgen, hvis de kunne finde dem

For det blotte øje ligner det et dæksel som så mange andre, der stikker op fra en brønd, men under låget gemmer der sig et produkt, man ikke finder andre steder.

Men det er svært at finde nok kvalificeret arbejdskraft som for eksempel de smede, som virksomheden efterspørger.

Selvom virksomheden i dag tæller tre mand, et hold freelance-montører og nogle ungarbejdere, så drømmer stifteren om, at virksomheden vokser.

- Især Hedensted Erhverv har troet på os fra start. Vi skulle bruge et lejemål, bom, så fandt de det, og de har også hjulpet med at finde nemmere finansiering.

Derfor kigger virksomheden i Uldum på forskellige løsninger for at virksomheden kan vokse i fremtiden.

I Hedensted Kommune står 1,9 procent af borgerne udenfor arbejdsmarkedet, og den lave ledighed fastholdes, selv efter at kommunen sidste år for første gang rundede 48.000 indbyggere.

- Det er også derfor, at vi ikke har markedsført os. For hvis vi nu ikke kan levere, vil det måske skade os.

Og for virksomheden er det vigtigt, at ønsket om flere medarbejdere og vækst ikke går udover slutproduktet og de eksisterende kunder, mener Rasmus Kjeldahl Noer,

Vil selv uddanne nye kollegaer

Ser man på landsplan, så er der ikke udsigt, til at arbejdsstyrken blandt smede vil vokse.

Ifølge i Dansk Arbejdsgiverforening, så vil det samlede antal af smede falde med 8.300 - eller mere end 25 procent fra 2023 frem mod 2035. Derfor ser stifteren også ind i selv at skabe flere kvalificerede hænder til branchen.

- En af de ting, vi begynder at kigge ind i, er at uddanne dem selv. Vi vil gerne have en svend mere, og så kan det godt være, at vi skal tage en lærling ind.

Det er også derfor, at vi har ungarbejdere. Her kan de få en smag for, hvordan faget er.

Imens arbejder den prisvindende virksomhed med at gøre deres arbejdsplads til et sted, der, trods størrelsen, bliver ligeså attraktiv som de store industrivirksomheder, der findes i kommunen.

- Vores seneste kollega ringede selv ind, fordi han trængte til at prøve noget nyt, men generelt kommer de ansatte ikke af sig selv, og vi vil gerne bidrage til at blive attraktive med for eksempel løn og udstyr. Som medarbejder her bliver man en del af en familie, hvor vi alle har et ansvar, og det kan lønne sig, siger stifter Rasmus Kjeldahl Noer.