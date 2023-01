Barnelig skyllede op på den norske kyst - to mænd tiltalt

Det bekræfter de to tiltaltes forsvarsadvokater over for TV 2.

Det har tidligere været fremme, at en nu 38-årig iransk mand bosat i Viborg var mistænkt for at være en del af et netværk af menneskesmuglere. I dag kan TV 2 fortælle, at også en 33-årig iransk mand fra Hedensted Kommune er tiltalt i sagen. Begge nægter sig skyldige.

De mistænkes for at være del af et netværk, som smuglede mennesker over Den Engelske Kanal. 27. oktober 2020 kæntrede en af de overfyldte både. Lidt over to måneder senere blev liget af den 15 måneder gamle dreng Artin fundet i Norge.

