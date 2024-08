Bekymrede borgere indkalder politikere til møde om muligt biogasanlæg

- Vi vil gerne have biogasanlægget rykket til et andet sted, lyder det fra Poul Erik Jensen, der har taget initiativet til borgermødet.

- Vi har ikke brug for flere lastbiler i byen, vi har faktisk for mange, siger Michael Nyby, der er en af de bekymrede borgere i Øster Snede.

Borgerne i området frygter blandt andet, at et biogasanlæg vil generere lugtgener, og at der vil komme flere lastbiler på veje, der ikke er bygget til det.

- Jeg frygter for byens udvikling. Folk fra nærområdet har et ønske om at blive boende i byen, men der er ikke nok boliger til forældres fraflyttende børn, og det vil et biogasanlæg kun forværre, lyder det fra Poul Erik Jensen.

En anden bekymring er også, at et biogasanlæg vil begrænse byens vækstmuligheder. Det vil nemlig ikke være muligt at udstykke nye byggegrunde i en radius af 1500 meter fra anlægget på grund af miljøhensyn.

En skitse af biogasanlægget er sendt af sted til Hedensted Kommune og afventer nu, at kommunen udarbejder en ny lokalplan. Det er første skridt i at muliggøre et nyt biogasanlæg.

For at nedbringe kommunens CO2-udslip er et biogasanlæg nødvendigt, mener formanden for Udvalget for Vækst og Klima i Hedensted Kommune, Lars Poulsen (V). Han er derfor fortaler for et biogasanlæg velvidende, at flere lokale er utilfredse.

- Jeg kan godt forstå, at det skaber bekymringer, og det er dem, jeg kommer for at lytte til i aften, lyder det fra formanden, der deltager i aftenens borgermøde.