Da sneen de seneste par dage havde lagt sig på fortove og i indkørsler, forlod 11-årige Benjamin Rytter Pedersen sin computerskærm og tog sneskovlen i hænderne.



Benjamin var også ude at skovle sne tirsdag formiddag i Ølsted, hvor han bor.

Først foran sit eget hus, dernæst hos naboerne og flere af de omkringliggende veje.

Drengen lider af ADHD, og hans far er stolt over at have en dreng, der bruger sin energi på at hjælpe andre.