Betjente tiltales for at tvinge mistænkte til tilståelse: - Vi tager kraftedeme bilnøglen med, så kan I få lov til at gå herfra

Flere tiltaler mod betjente og sagsleder

Hvis retten ikke vil dømme de to betjente for at have brugt ulovlige midler til at opnå en tilståelse, vil anklagemyndigheden have dem dømt for grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten eller i "overholdelsen af de pligter, som tjenesten medfører".

Sagslederen på vagtcentralen accepterede ifølge anklageskriftet, at de to betjente tog bilnøglerne, og han er derfor tiltalt for at have misbrugt sin stilling.

Sagen kommer for Retten i Horsens, der har afsat tre dage til den, sidst på måneden.