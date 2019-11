Bilist påkører 10-årig dreng under julefest

En 10-årig dreng blev fredag sidst på eftermiddagen fløjet til Aarhus Universitetshospital, efter han under et julearrangement blev ramt af en bil og mistede bevidstheden. Foto: Beredskabsstyrelsen

En 10-årig dreng er fredag fløjet med helikopter til Aarhus Universitetshospital i Skejby, efter at han blev påkørt af en personbil under et julearrangement på Bredgade i Tørring, oplyser Sydøstjyllands Politi, som modtog anmeldelsen klokken 16.36.

Drengen var bevidstløs, da han blev hentet af redningsmandskab efter ulykken.

Efter ankomsten til sygehuset i Skejby har personalet dog oplyst, at hans tilstand er stabil, fortæller vagtchef Jeppe Thranum fredag aften.

- Vi ved, at hans tilstand er stabil, men jeg kan ikke fortælle yderligere om, hvilke skader han har pådraget sig, siger Jeppe Thranum.

Den 10-årige dreng forsøgte tilsyneladende at krydse Bredgade, da han blev ramt af en bil.

- Køretøjet har formentligt kørt med lav fart, for det har ikke fået nogen skader i forbindelse med påkørslen, siger vagtchefen.

Drengens mor var til stede ved arrangementet i Tørring, da ulykken skete, og fløj med i helikopteren sammen med sit barn.