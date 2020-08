Børnehavedreng fløjet til Skejby efter ulykke i hængekøje

En dreng i skovbørnehaven Skovly i Stouby blev torsdag formiddag fløjet til Skejby Sygehus med helikopter, efter at han kom til skade under en leg i skovbørnehavens hængekøje.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Børnehaven Skovly ligger i Hedensted Kommune cirka 10 kilometer fra Vejle.

Marianne Berthelsen, der er chef for læring, sundhed, børn og familier i Hedensted Kommune, bekræfter over for Ritzau, at uheldet er sket.

Ifølge hende legede drengen i en hængekøje på børnehavens legeplads. En af de pæle, der holder hængekøjen, gik i stykker, og drengen faldt til jorden.

Ingen børn var vidne til uheldet

Marianne Berthelsen fortæller, at der blev ringet til alarmcentralen med det samme, og at drengen derefter blev fløjet til Skejby Sygehus, hvor han nu er sammen med sine forældre.

Hun oplyser, at der var en pædagog til stede, da uheldet skete, men at der ikke var nogen børn, der var vidne til uheldet.

Børnehaven er lige nu lukket.

- Der er krisehjælp til stede, og politiet er til stede for at finde ud af, hvad der er sket, siger Marianne Berthelsen.

Marianne Berthelsen kan ikke svare på, hvorvidt børnehaven kommer til at være åben igen i morgen, men hun håber, at det er muligt at byde børnene velkommen fredag.

- Indtil videre håber vi, at vi kan åbne allerede i morgen, men med en lukket legeplads, siger hun.

Hedensted Kommune vil ikke oplyse drengens alder, men ifølge institutionens hjemmeside passes børn i alderen et halvt til seks år. Institutionen er ifølge hjemmesiden normeret til 64 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.