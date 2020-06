Borgerforslag virker: Nu kan man få orlov, hvis man mister sit barn

Forældre får nu ret til sorgorlov i op til seks måneder, hvis de mister et barn. Det aftalte alle Folketingets partier i dag.

Dermed får Pernille Møller Jensen fra Korning opfyldt det store ønske, hun har kæmpet for i over et år. Som det er nu, er der kun 14 ugers sorgorlov. Og kun til forældre, som mister et barn inden for barnets første syv levemåneder.

Det blev hun og hendes mand ramt af, da de sidste år mistede deres blot 15-årige søn Lasse, som havde en sjælden kræftsygdom. Derfor oprettede hun et borgerforslag , som Folketinget nedstemte for en uge siden, men som baner vejen for den nye lovgivning.

Stor opbakning

Alle partierne står bag den nye sorgorlov. Blandt fortalerne er Troels Lund Poulsen (V), som i sidste uge inviterede Lasses forældre til Christiansborg.

- Jeg inviterede dem, for at de kunne overvære debatten om det borgerforslag, som Pernille står bag. Jeg har hele vejen igennem støttet en ændring af den nuværende ordning og sammen med mine kollegaer presset på, for at vi hurtigst muligt kunne få en aftale på plads, siger Troels Lund Poulsen.

Presset har virket.

- Jeg er glad for, at der allerede er landet en aftale, som blandt andet giver forældre får ret til seks måneders sorgorlov. Venstre vil arbejde for, at den nye ordning træder i kraft hurtigst muligt. Jeg er så utroligt glad for, at vi har sat politisk handling bag et borgerforslag, der vil gøre så stor forskel for de forældre, der ender i en helt ubærlig situation, siger Troels Lund Poulsen.

Reglerne vil gælde, hvis man har mistet børn op til 18 år gamle. Så borgerforslaget er stort set vedtaget uden ændringer. Når det blev udsat for en uge siden, var det primært fordi, politikerne lige skulle have finansieringen på plads først. I begyndelsen af oktober bliver der fremsat et lovforslag om at ændre reglerne.

