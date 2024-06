Butikker og restauranter flytter til turistby

For et år siden gik flere af byens aktører og Hedensted kommune sammen om at lave en visionsplan, der skal udvikle byen.



Stendigerne skal opdateres, stranden fornyes og byen bindes sammen.

Og allerede inden byggeriet, der skal få bygget butiksgaden sammen med havnen er begyndt, er der sket en masse med shoppemulighederne.

Ti forskellige butikker og caféer har allerede valgt Juelsminde som deres hjemhavn i 2024.

- Den udvikling, tror jeg, er et vigtigt step i, at vi får tingene til at ske i Juelsminde, og at det bliver mere end en turisme by - at det bliver et sted at tage hen hele året, siger Heidi Baltzer Schmidt, Erhvervs- og turismechef, Hedensted Kommune.