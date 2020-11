Bytning af jord skal give færre oversvømmelser og glade landmænd

Hos Danmarks Naturfredningsforening har man udelukkende positive ord tilovers for jordfordelingsprojekter som det ved As Vig. Ifølge præsidenten for foreningen er der masser af gevinster ved at gå den vej.

- Det handler jo i virkeligheden om at tage landbrugsjord ud af produktion. Ved at gøre det, får man store gevinster som for eksempel i form af reduceret udledning af kvælstof, reduceret udledning af klimagasser, bedre beskyttelse af vores drikkevand og en forbedret sikring mod oversvømmelser. Bare for at nævne nogle af fordelene, lyder det fra Maria Reumert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Skulder ved skulder med landbruget

Og der er ingen tid at spilde, mener Maria Reumert Gjerding. Det haster med at få afsat midler til at sætte gang i en landsdækkende indsats.

- Det er bare om at komme igang. Det handler dybest set om at få afsat nogle milliarder kroner, som kan sætte gang i arbejdet. Det er ikke en let opgave, men denne gang er det alligevel anderledes. Vi står jo skulder ved skulder med Landbrug og Fødevarer om det her og har udgivet en fælles politik på området. Det giver jo supergod mening hos landmændene. Det tager jo tid at opkøbe og bytte jorder. Så det er da bare om at komme igang, mener præsidenten.

Ifølge hende skal pengene ikke kun komme fra statskassen, der skal også findes nye finansieringsmodeller, hvor også private fonde o.l. kan komme i spil.