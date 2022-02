Clara tackler drengene på fodboldbanen

Flere hold på programmet

Der er nok at se til for den unge atlet. Udover at være elev på BGI Akademiet spiller hun også i en klub i Hamborg og i Vejles Razorback.

- Det er fedt også at have et hold, hvor der kun er kvinder, for så har man det sjovt på en anden måde, siger Clara Hedvall.

Her består holdet af kvinder mellem 18 og 30 år, men trods Clara Hedvalls unge alder, passer hendes niveau til holdet. Hun håber på en fremtid, der byder på mere amerikansk fodbold.

- Jeg kunne godt tænke mig at rejse rundt i Europa for at spille med nogle kvindehold, siger hun.