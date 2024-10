Dagligvaregigant opkøber Aarstiderne

Dagrofa, som står bag kæderne Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb, har underskrevet en aftale om at købe måltidskassefirmaet Aarstiderne.

Det oplyser Dagrofa i en pressemeddelelse.

- Vi har en ambition om at blive den stærkeste inden for økologi, lokale varer og højkvalitetsprodukter. Og der er Aarstiderne et perfekt match, siger koncernchef i Dagrofa Tomas Pietrangeli.

Dagrofa ønsker ikke at oplyse købsprisen, og handlen er betinget af, at den bliver godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Da handlen endnu ikke er godkendt, er det begrænset, hvad der kan siges om fremtidige planer, fortæller Tomas Pietrangeli.

Men Aarstiderne skal fortsætte som sit eget brand og fortsat levere blandt andet måltidskasser og frugt- og grøntkasser. Og gennem Dagrofa skal Aarstiderne gerne udbredes til endnu flere forbrugere.

- Vi berører rigtig mange danskere i Dagrofa. Så i forhold til at udbrede Aarstiderne til endnu flere danskere har Dagrofa en muskel, som Aarstiderne kan få noget ud af, siger Tomas Pietrangeli.

- Og vi får noget ud af den kæmpe innovationskraft, den ånd og de fantastiske varer, som er oparbejdet i Aarstiderne. Så der er en kæmpe gevinst der, lyder det videre.

Købsaftalen inkluderer rettighederne til brandet samt omkring 260 medarbejdere.

Aarstiderne blev etableret i 1999 af Thomas Harttung og Søren Ejlersen.

Virksomheden startede med at levere kasser med grøntsager fra mindre avlere suppleret med kød, fisk og kolonialvarer. Efterfølgende er Aarstiderne også begyndt at sælge måltidskasser og dagligvarer online.

Det gik hårdt ud over Aarstidernes finanser, da inflationen tog fart i løbet af 2022, og året endte med et underskud på knap 35 millioner kroner.

I 2023 fik virksomheden dog vendt de røde tal og endte med et overskud på 10 millioner kroner.

I årsregnskabet skrev ledelsen, at forretningen var kommet tilbage i sort gennem streng styring af omkostningerne, effektivisering af driften og fokus på kernekompetencer.

I april trådte Aarstidernes mangeårige administrerende direktør Annette Hartvig Bohé tilbage. I dag sidder Heidi Boye, som tidligere har været landedirektør i Too Good To Go, på posten.

Dagrofa ejer foruden en række dagligvarekæder også Dagrofa Foodservice, Dagrofa Logistik og en række producentvirksomheder.

I 2023 omsatte Dagrofa for 19,4 milliarder kroner og havde en indtjening på 89 millioner kroner.

I juli meddelte en anden dagligvarekoncern - Salling Group - at den havde købt de resterende aktier i måltidskassefirmaet Skagenfood.

I 2017 købte Salling Group 80 procent af Skagenfood, og to år senere købte koncernen yderligere 10 procent.