Dahl om udvist par fra Kina: - Vi går ikke ind for en åndssvag udlændingepolitik

Integrations- og udlændigeordfører Henrik Dahl (Liberal Alliance) kalder udlændingeregler for åndsvage.



- Vi går ind for stram en udlændigepolitik, men vi går ikke ind for en åndssvag udlændingepolitik. Derfor er det helt klart, at vi skal kigge på reglerne, og her stiller vi gerne vores mandater til rådighed, lyder det fra Henrik Dahl.

Udmeldingen kommer, efter TV SYD har fortalt historien om et kinesisk ægtepar, der står til udvisning efter, at ægtemanden Keqin Song mangler 20.000 kroner for at leve op til reglerne om opholdstilladelse.