Dansk Folkeparti: Vi kommer ikke til at pege på Venstre

Hedensted var den store overraskelse ved valget i 2017. De blå partier havde et markant flertal, men alligevel kunne socialdemokraten Kasper Glyngø sætte sig i borgmesterstolen.

Det skyldtes i høj grad, at Dansk Folkeparti med fire mandater pegede på Glyngø i stedet for Venstre. Sådan kan det gå igen, understreger Hans Kristian Skibby, som er byrådsmedlem for DF.

- Jeg kommer ikke til at pege på Venstre til borgmesterposten. Det kommer ikke til at ske. Ved forrige valg besluttede Venstre, at Dansk Folkeparti skulle sparkes ud af døren. Og det er jo klart, at når man bliver sparket ud, så kommer man ikke ind igen med logrende hale og siger "vov", siger han.

Blot fire kommuner i landet har en rød borgmester på trods af et blåt flertal. De andre er Kerteminde, Ærø og Thisted.