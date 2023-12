Dansk nichesport konkurrerer med de store nationer

At en nation med blot 15 voltigeringsklubber kan præstere på en kontinuerligt højt niveau, er der flere årsager til.



- Det skyldes, at vi har nogle dygtige og dedikerede trænere, gode heste og en god kultur for sporten, der i fællesskab kan løfte os op på et niveau, hvor vi kan konkurrere på lige fod med de bedste, siger Karoline Kjemtrup.

Udviklingskonsulenten fortæller, at det er Dansk Ride Forbunds ambition, at Danmark også fremadrettet skal være en bejler til medaljer ved internationalte stævner. Derfor forsøger man at gøre sporten mere tilgængelig på breddeniveau for at kunne tiltrække endnu flere voltigører på sigt.

Én, der allerede er godt i gang med at slå sit navn fast inden for sporten, er Wilma Baden Askbo. Den historie kan du læse mere om nedenfor.