Dansk sitskiløber diskvalificeres under para-OL-konkurrence

De paralympiske lege i Beijing har været en uforløst oplevelse for Danmarks eneste deltager, sitskiløberen Adam Nybo, der er fra Rask Mølle ved Hedensted.



Efter at være ankommet sent til Kina og have misset storslalomkonkurrencen på grund af coronasmitte var Adam Nybo i aktion søndag i slalomkonkurrencen, men også det endte anderledes end planlagt.