Demonstranter vil have 'Homofobi ud af folkekirken' - Præst forsvarer holdning

Kærlighed overfor ægteskab

Men hvad er det, der gør, at nogle præster ikke vil vie homoseksuelle? Det kommer Sune Skarsholm med en forklaring på her.

- Jeg tror det beror på en misforståelse. For mig handler det om, hvad er et ægteskab. Folk har kærlighed til hinanden også af samme køn, det er jeg ikke i tvivl om. Et ægteskab, det går som en rød tråd igennem hele biblen, at det er mellem en mand og en kvinde. Det kan jeg ikke lave om på, og det er det, jeg indretter mit praktiske virke efter, siger han.

Men du har jo kollegaer, der mener, at man godt kan vie homoseksuelle?

- Det må de selv stå på mål for - at sætte mange års bibellæsning ud af kraft, for det har jeg svært ved at forstå, siger sognepræsten.



Bør ændres ved lov

Men det skal ikke være sådan, at man skal have lov til som præst at agere efter den holdning, mener demonstranterne foran Hedensted Kirke i dag.

- Jeg synes, det er et principielt spørgsmål, at vi har en lovgivning, der blåstempler diskrimination. Lige nu kører man stort på, at vi skal have al diskriminationen væk, vi skal ikke have det på vores arbejdspladser, offentlige system, og så har man sådan en lille undtagelseslovgivning, der siger, at i Folkekirken, der er den danske statskirke, at der er det okay, siger Christian Træholt fra SUF Vejle.