Der knokles på højtryk for at gøre jernbane klar til el-tog

Siden fredag aften har der ikke kørt tog på skinnerne mellem Aarhus og Vejle - og det kommer der først til gøre igen tirsdag den 28. juli. Imens fragtes passagerne i busser.

Strækningen er lukket for al togtrafik, mens Banedanmark arbejder på at sænke sporet tre steder og tilpasse flere broer.

Ialt 35 broer på strækningen mellem Aarhus og Fredericia skal bygges om for at gøre plads til det nye kørestrømsanlæg.

Sporsænkningen er et omfattende arbejde, der kræver, at det gamle spor og dets underlag tages op på et længere stykke af gangen. Foto: Ernst Møller, TV SYD

Inden selve kørestrømsanlægget kan opføres, og el-togene kan komme ud at køre, ligger der i de næste tre år et omfattende forarbejde i at gøre plads til det nye kørestrømsanlæg under broerne på den 108 kilometer lange strækning. Det betyder, at broerne enten skal rives ned og forhøjes - eller at sporet skal sænkes under broerne, så toget kan passere.

Læs også Busser erstatter tog på flere strækninger og giver længere rejsetid

Sporsænkningen er et omfattende arbejde, der kræver, at det gamle spor og dets underlag tages op på et længere stykke af gangen. Derefter graves der ud til det nye spor, og sporet lægges igen på plads, så de kommende eltog kan komme under broerne.

Arbejdet ved Hedensted og andre steder på strækningen betyder store ændringer i togdriften de kommende dage og uger - du kan se en oversigt over ændringerne her