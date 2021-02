Der skal skovles sne - her er reglerne

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem klokken 7 om morgenen og klokken 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne klokken 8 om morgen og frem til klokken 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.