Det flyder med nikotinposer, og det var ved at koste Bella livet

- Problemet for os som dyrlæger er dog, at vi ikke kan spørge hunden, om den har spist en pose snus, og vi har ikke nogen test, som kan afgøre det. Så hvis man ser det, og man ved, de har spist det, så kom afsted til dyrlægen, for så kan vi give dem noget, så de kaster op, opfordrer han.

Hundeejerens ansvar

For at fremme opkast får Bella en injektion. Ti minutter senere virker det, og med opkasten følger to poser snus.

- Så havde vi forklaringen og vidste, hvad det var for en forgiftning, hun havde. Dyrlægen gav hende noget aktivt kul, for at Bellas krop ikke skulle optage giftstofferne yderligere, fortæller Britta Thomsen, der trods en dyrlægeregning på 2000 kroner slap billigt.