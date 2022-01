Dette område er bedre stillet til at få kompensation efter 'Malik'

Stormrådet har mandag afgjort, hvor i landet der har været stormflod efter stormen Malik, der ramte Danmark i weekenden.

Det skriver rådet på sin hjemmeside.

I alt har fire områder i Danmark været ramt af stormflod i forbindelse med stormen.

I Syd- og Sønderjylland har der ifølge Stormrådet været stormflod mellem Juelsminde Havn og Kolding Havn.

Ved stormflod kan berørte søge erstatning

Afgørelsen fra Stormrådet betyder, at personer ramt af skader i de ovennævnte områder har mulighed for at søge erstatning for skader, der er sket på grund af oversvømmelser, som stormfloden har medført.

En stormflod defineres af rådet som en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet.

For at der kan erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, der sker sjældnere end hvert 20. år rent statistisk.

Stormrådets afgørelse bygger på udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Kystdirektoratet.

Vandstand 130 - 160 centimeter over det normale

Stormen Malik medførte forhøjet vandstand flere steder i landet.

Ifølge DMI nåede vandstanden 130-160 centimeter over normal vandstand, da den var højest.

Stormrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelser og stormfald, som er når træer fældes af storm.



Desuden afgør rådet, om der har været stormflod.