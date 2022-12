DGI-formand er bekymret for de frivillige

DGI er foreningernes forening, og hos DGI Sydøstjylland er formand Dan Skjernings signal, at man skal tænke sig om, når man ændrer forudsætningerne for de frivillige.

- Jeg er mest bekymret for det engagement, der er omkring foreningslivet. De er i forvejen udfordrede efter nogle hårde år. Vi kan se, at folk kommer tilbage nu, men vi ved også, at der ikke skal meget til at skubbe dem tilbage, fortæller Dan Skjerning.

Håber på god proces

Hos DGI vil man ikke kommentere på den konkrete konflikt, da de ser det som et politisk anliggende, men man appellerer til, at man finder frem til den bedste løsning for foreningerne.