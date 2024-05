Domstol skal bruge 38 dage på sag om rockerbande

Retten i Helsingør skal bruge 38 dage på at afgøre, hvorvidt rockergruppen Bandidos skal forbydes permanent, oplyser retspræsident Henrik Johnsen i en mail til Ritzau.

Bandidos har et klubhus på Ølstedbrovej i Ølsted.



Ud fra antallet af retsdage at bedømme er materialet i sagen dermed mere omfangsrigt end retssagen om opløsning af banden Loyal To Familia (LTF), som blev indledt i februar 2019.

Dengang blev sagen behandlet over 27 dage, og der gik knap et år fra det første retsmøde i sagen, til der faldt dom i byretten. Sagen blev derefter behandlet i både Østre Landsret og Højesteret, og der faldt endelig dom i september 2021.

Retspræsident Henrik Johnsen oplyser til Ritzau, at der endnu ikke er afholdt et møde med anklagemyndigheden og advokat Michael Juul Eriksen, som repræsenterer Bandidos, og at der derfor ikke er fastlagt nogle datoer endnu.

Det er politiets National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) som med bemyndigelse fra Rigsadvokaten og justitsministeren har efterforsket og rejst sagen mod Bandidos.