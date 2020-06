E45 spærret efter uheld

Efter at E45 Østjyske Motorvej have været totalt spærret i sydgående retning, ledes trafikken nu uden om ulykkesstedet via afkørsel 58 Hedensted.

Motorvejen har været spærret, efter at to biler stødte sammen på motorvejen. Den ene fører endte ude mellem træerne ved motorvejen, hvor personen er kommet slemt til skade.

En lægehelikopter blev tilkaldt stedet, og bilisten blev fløjet til Skejby Sygehus ved Aarhus.

Den anden fører er ikke umiddelbart kommet slemt til skade, oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Hvordan de to bilister er stødt sammen, kan vi endnu ikke fortælle noget om. Vi har en bilinspektør på stedet, som skal undersøge ulykkens forløb. Når inspektøren er færdig med sine undersøgelser, regner vi med at kunne åbne begge spor igen, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Torben Wind.