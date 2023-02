Efter 20 år i København er familien Skovby flyttet til Hedensted - og de er langt fra de eneste

En af forudsætningerne for at befolkningstilvæksten fortsætter er, at de nuværende borgere bliver boende, og det er heldigvis også planen for familien Skovby.

- Vi har ingen planer om at skifte adresse igen lige foreløbig, vi håber vi skal bo her i mange år endnu, siger Jan Skovby, der kan glæde sig over, at konen er enig.

- Jeg tænker da, at vi skal blive boende for evigt, siger Natascha Skovby.