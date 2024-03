Efter 3,5 år: Minister tilfreds med hurtig-ordning

- Det er den mulighed, som minkavlerne har nu for at komme hurtigt videre i deres liv, siger Fødevareminister Jacob Jensen (V).



Han tilføjer, at minkavlerne med ordningen bør kunne få udbetalt erstatning indenfor to til fire måneder, fra de har ansøgt.

Jacob Jensen er enig i, at det har taget for lang tid at udbetale erstatning til minkavlerne, men han er tilfreds med, at hurtigordningen nu ser ud til at fungere.

- Jeg er glad for, at den model, jeg har stået fadder til, efter at jeg kom til som minister, den ser ud til at virke, siger han.